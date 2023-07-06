الجزائري ديلور في طريقه من نانت إلى أم صلال القطري

يتجه المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور، للانضمام إلى أم صلال القطري قادماً من نانت، وذلك وفق ما أفاد الخميس فرانك كيتا الذي يشغل منصب نائب المدير العام في النادي الفرنسي.

وأوضح كيتا خلال مؤتمر صحافي تزامناً مع عودة لاعبي نانت إلى التمارين استعداداً للموسم الجديد أن عملية الانتقال وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وانضم ابن الـ31 عاماً لنانت في كانون الثاني (يناير) على سبيل الإعارة من نيس مع إجبارية التعاقد معه نهائياً بعد ختام الموسم الذي أفلت فيه الفريق الأصفر والأخضر من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وتعاقد نانت معه نهائياً هذا الصيف حتى عام 2025، لكن الأشهر القليلة التي أمضاها في الفريق لم تكن مشجعة على الصعيد الشخصي، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال 17 مباراة خاضها في الدوري، فيما سجل هدفين في كأس فرنسا من ركلتي جزاء.

اختبر ديلور الذي وُلِدَ وتأسس كروياً في سيت، مسيرة متقلبة جداً بدأت احترافياً مع أجاكسيو عام 2008 (ترك الفريق من دون أن يلعب أي مباراة قبل أن يعود اليه من 2010 حتى 2013) وتنقل بعدها بين الكثير من الأندية في مشوار مّرَّ به في إنكلترا (ويغان أثلتيك) والمكسيك (تيغريس).

ومنذ بدايته الاحترافية الفعلية في نيم عام 2009، لعب ديلور في 11 نادياً مختلفاً.