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الحارس الشخصي لميسي يثير التفاعل

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2023 11:15 صباحًا
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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حصل النجم الأرجنتيني على حارس شخصي يتمتع بقدرات فائقة، لالتقاط أي شيء والانقضاض على كل ما يرميه مشجعو كرة القدم نحو النجم الشهير حتى خلال المباريات.

وفيما تضمن عقد ميسي حصوله بعد الاعتزال على حصة في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي، كما سيحصل على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة “آبل تي في” (APPLE TV)، ونصيب من مبيعات قمصان أديداس، يبدو أنه قد حصل أيضا على أحد أكثر الحراس الشخصيين يقظة في جميع أنحاء العالم، مع إحباطه محاولة مشجع اندفع فجأة ليشق طريقه لالتقاط صورة مع أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

وسلطت صحيفة “ميرور” البريطانية الضوء على الحارس الجديد الذي يرافق ميسي، واصفة إياه بأنه “أفضل حارس شخصي”. وقالت إن متابعة تحركات ميسي في ميامي تظهر أنه محمي طوال الوقت، بحارس لا يفارقه حتى عندما يكون في أرض الملعب.

ورصدت صور الحارس الشخصي يقف عند خط التماس، حتى بدا أنه مثل حكم مساعد، وعندما حاول أحد المشجعين اقتحام الملعب للاقتراب من النجم الأرجنتيني ظل الحارس يركض على طول الخط حتى يظل مراقبا له. وأجبر الحارس اثنين من المشجعين على مغادرة الملعب، بينما كانا يحاولان الاقتراب من ميسي بغية الحصول على توقيع.

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