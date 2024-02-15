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الخارجية الأمريكية تحقق في استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض وقنبلة تزن حوالي 907 كيلوغرامات على مخيم جباليا

منذ 24 دقيقة
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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن وزارة الخارجية الأميركية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأوضحت الصحيفة، التي نقلت خبرها عن مسؤولين أميركيين، أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين.

وأضافت أن السلطات تحقق في الهجوم الجوي على مخيم جباليا للاجئين (شمالي قطاع غزة) في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 125 شخصا.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن المحققين يشتبهون في أن إسرائيل ربما استخدمت قنبلة تزن حوالي 907 كيلوغرامات في تلك الغارة.

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