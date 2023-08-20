الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفوز بسهولة على أودينيزي وليتشي يصعق لاتسيو

استهل يوفنتوس الموسم الجديد بفوز سهل 3-صفر على مضيفه أودينيزي بينما انتفض ليتشي بهدفين متأخرين ليهزم لاتسيو وصيف بطل الموسم الماضي 2-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 20-8-2023).

كانت انطلاقة يوفنتوس واعدة في استاد ف-رويلي إذ تقدم في الدقيقة الثانية عبر فيدريكو كييزا بتسديدة منخفضة مستغلا تمريرة دوسان فلاهوفيتش.

وحول فلاهوفيتش النتيجة إلى 2-صفر من ركلة جزاء وأضاف أدريان رابيو الهدف الثالث بضربة رأس قوية قبل الاستراحة.

وقال كييزا لمنصة دازون “خضنا مباراة رائعة اليوم، في الشوط الأول لعبنا بندية شديدة ويجب أن نلعب بهذه الطريقة مع الضغط بقوة على المنافسين”.

وأضاف “شعوري جيد (باللعب كمهاجم ثان بجوار فلاهوفيتش) وهذا ما طلبه منا المدرب”.

وأخفق الوافد الجديد تيموثي وياه، المنضم من ليل الفرنسي الشهر الماضي، في ترك بصمة سريعة وخرج بين الشوطين متأثرا بكدمة في الكاحل.

سيطر يوفنتوس في الشوط الثاني دون صنع الكثير من الفرص بعد أن حسم اللقاء مبكرا، وألغي هدف لفلاهوفيتش من ضربة رأس بداعي التسلل.

* ليتشي يصعق لاتسيو

احتفل قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي ببداية موسمه الثامن مع ناديه بافتتاح التسجيل في الدقيقة 26 بلمسة متقنة فوق حارس ليتشي بعد تمريرة لويس ألبرتو العرضية.

ورغم التساوي في الاستحواذ عجز ليتشي عن اختراق لاتسيو في معظم الفترات في ظل الانضباط الدفاعي لفريق المدرب ماوريتسيو ساري.

ورغم أن لاتسيو بدا في طريقه إلى فوز صعب قلب ليتشي الطاولة في الشوط الثاني ليسجل هدفين في الدقيقتين 85 و87.

وتعادل بونتوس ألمكفيست بتسديدة مباشرة رائعة ثم استغل فيدريكو دي فرانشيسكو حالة ارتباك دفاعي لينتزع الفوز ويلهب الحماس في استاد فيا ديل ماري.

وفي وقت سابق اليوم تعادل روما 2-2 أمام سالرنيتانا، حيث سجل أنطونيو كاندريفا وأندريا بيلوتي ثنائية لكل فريق.)