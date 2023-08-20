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الدوري الألماني.. أونيون برلين يفوز على ماينز برباعية

منذ 14 دقيقة
فريق أونيون برلين

فريق أونيون برلين

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أحرز كيفن بهرنز ثلاثة أهداف ليقود أونيون برلين للفوز 4-1 على ضيفه ماينتز الذي أهدر ركلتي جزاء في الجولة الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

واحتاج صاحب الأرض إلى 52 ثانية فقط ليفتتح بهرنز التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من جيروم روسيلون ليصبح أسرع هدف في تاريخ أونيون في دوري الأضواء.

وعزز أونيون، الذي بلغ دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي، تفوقه بضربة رأس أخرى من اللاعب البالغ عمره 32 عاما.

وردت العارضة كرة من أونيون قبل أن ينقذ روبن تسنتنر حارس ماينتز فرصة رائعة حيث أبعد تسديدة مذهلة من ديوجو ليتي إلى فوق المرمى.

وتحسن ماينتس بعد الاستراحة وحصل على ركلة جزاء لكن المهاجم لودوفيتش أجورك سددها ضعيفة في يد الحارس فريدريك رونوف.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة حصل الفريق الضيف على مراده عندما قلص الفارق بتسديدة مباشرة من أنتوني كاتشي.

لكن بهرنز أعاد تفوق أونيون بفارق هدفين بإكمال ثلاثيته في الدقيقة 70.

وسدد الفرنسي أجورك في العارضة ثم حصل ماينتس على ركلة جزاء أخرى بسبب لمسة يد قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتألق رونوف مرة أخرى بإنقاذ تسديدة أجورك قبل أن يختتم ميلوش بانتوفيتش أهداف أونيون في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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