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الدوري الألماني.. لايبزيغ يفوز على أونيون برلين بثلاثية

منذ 6 دقائق
فريق لايبزيغ

فريق لايبزيغ

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أحرز رازن بال شبورت لايبزيغ ثلاثة أهداف بعد أداء قوي في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على عشرة لاعبين من أونيون برلين وينهي سجله القياسي الخالي من الهزيمة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأحد.

وهز البديل بنجامين شيشكو الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق قرب النهاية بعدما منح تشافي سيمونز التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 51.

وهذه هي أول هزيمة لأونيون على أرضه في 25 مباراة في الدوري.

واتيحت فرصة واحدة لكل فريق في الشوط الأول المتواضع، وافتتح سيمونز التسجيل بتسديدة رائعة في بداية الشوط الثاني.

وتلقى أونيون ضربة قوية بطرد المهاجم كيفن فولاند بعد تدخل عنيف على محمد سيماكان في الدقيقة 64.

وأنقذ فريدريك رونوف حارس أونيون مرماه من تسديدة مذهلة من داني أولمو.

وضغط أونيون من أجل إدراك التعادل لكن السلوفيني شيشكو استقبل تمريرة من سيمونز ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 85.

وحسم شيشكو فوز لايبزيغ بضربة رأس ليرفع رصيد فريقه إلى ست نقاط.

ويملك أونيون ست نقاط أيضا لكنه يتأخر بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن اللذين فازا في أول ثلاث مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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