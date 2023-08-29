الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسحق فاليكانو بسباعية

سحق أتليتيكو مدريد المبهر جاره رايو فايكانو 7-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، وشارك البديل ألفارو موراتا في مهرجان الأهداف بثنائية.

وقدم ساؤول نيجيز تمريرتين حاسمتين وكذلك فعل زميله في خط الوسط رودريجو دي باول.

تقدم أتليتيكو بهدفين مبكرين عبر أنطوان جريزمان وممفيس ديباي من مدى قريب، وعزز ناويل مولينا تفوق الزوار في الدقيقة 36 من هجمة مرتدة.

وسجل جريزمان من تسديدة مباشرة قرب المرمى في الدقيقة الثانية بعد تمريرة دي باول العرضية.

واقترب ديباي من مضاعفة النتيجة بعد دقيقتين لكن الحارس شتولي ديميتريفسكي تصدى لتسديدته ببراعة.

ونجح المهاجم الهولندي في المحاولة التالية في الدقيقة 16 مستغلا تمريرة منخفضة من ساؤول.

وخرج ديباي مصابا في ساقه بعد دقائق قليلة.

وأهدى دي باول تمريرة إلى مولينا حولها مواطنه المدافع الأرجنتيني إلى شباك ديميتريفسكي.

وفي الشوط الثاني أحرز موراتا، الذي شارك بدلا من ديباي، هدفين كما أضاف أنخيل كوريا هدفا رائعا بتصويبة من فوق الحارس.

وهز ماركوس يورينتي الشباك ليكتمل الانتصار الثاني في ثلاث مباريات لفريق المدرب دييجو سيميوني.

وقال جريزمان لمحطة موفيستار بلوس “لعبنا مباراة رائعة وبسعادة وكثير من الندية منذ البداية”.

وأضاف مهاجم فرنسا “الهدف الأول منحنا السلام النفسي وحصدنا ثلاث نقاط مهمة، سننعم بالراحة ثم نفكر في المباراة المقبلة”.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني متساويا بسبع نقاط مع برشلونة وجيرونا، فيما يتصدر ريال مدريد بالعلامة الكاملة (تسع نقاط).