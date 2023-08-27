الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بثلاثية

أحرز المدافع ماتي كاش هدفين بالشوط الأول ليفوز أستون فيلا 3-1 في ضيافة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وفي مباراته رقم 100 مع فيلا، منح كاش التقدم للفريق الزائر بهدف بعد ثماني دقائق بعد تمريرة عرضية من أولي واتكنز، وأضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة بعد مساعدة موسى ديابي.

وبدأ فريق المدرب فينسن كومباني الشوط الثاني بشكل أفضل وسجل بواسطة لايل فوستر بالدقيقة 47 بعد الإفلات من رقابة باو توريس.

وواصل بيرنلي محاولاته للتعادل، لكن فيلا سجل الهدف الثالث بواسطة ديابي من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ليقود فريقه لفوزه الثاني في ثلاث مباريات هذا الموسم.