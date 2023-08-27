الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بثلاثية

منذ 14 ثانية
من مباراة أستون وبيرنلي

من مباراة أستون وبيرنلي

A A A
طباعة المقال

أحرز المدافع ماتي كاش هدفين بالشوط الأول ليفوز أستون فيلا 3-1 في ضيافة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وفي مباراته رقم 100 مع فيلا، منح كاش التقدم للفريق الزائر بهدف بعد ثماني دقائق بعد تمريرة عرضية من أولي واتكنز، وأضاف الهدف الثاني بعد 12 دقيقة بعد مساعدة موسى ديابي.

وبدأ فريق المدرب فينسن كومباني الشوط الثاني بشكل أفضل وسجل بواسطة لايل فوستر بالدقيقة 47 بعد الإفلات من رقابة باو توريس.

وواصل بيرنلي محاولاته للتعادل، لكن فيلا سجل الهدف الثالث بواسطة ديابي من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 61، ليقود فريقه لفوزه الثاني في ثلاث مباريات هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

فيليبي جوتا وبنزيما
توتنهام يخطط للتعاقد مع حبيس دكة الاتحاد السعودي
مراسم تتويج المنتخب الإسباني
بعد فضيحة القبلة.. اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني
بوستر فيلم توب جان للنجم توم كروز
فيلم باربي يثير غضب توم كروز

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
مستشفى المقاصد
فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!