الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم مانشستر يونايتد

احتفل أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير بقيادة مباراته الأولى على أرضه مع ناديه الجديد وفاز 2-صفر على ضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وسجل السنغالي بابي ماتار سار هدف التقدم بعدما تابع تمريرة عرضية أبدلت اتجاهها وسدد بقوة في شباك الحارس أندريه أونانا في الدقيقة 49.

وضمن صاحب الأرض الانتصار بعدما حاول بن ديفيز تسديد كرة اصطدمت بمنافسه لاوتارو مارتينيز ودخلت مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 83.

وسدد الفريقان في إطار المرمى أكثر من مرة، وأضاع برونو فرنانديز لاعب يونايتد فرصة خطيرة، لكن في النهاية استحق فريق المدرب بوستيكوجلو الانتصار بعد أداء قوي في الشوط الثاني.

ورغم أن توتنهام باع الهداف والقائد هاري كين إلى بايرن ميونيخ قبل بداية الموسم، فقد حصد الفريق أربع نقاط من أول جولتين، بينما تجمد رصيد يونايتد عند ثلاث نقاط.

وبعد يوم واحد من نجاح كين في تسجيل هدفه الأول مع بايرن، أظهر فريقه السابق أنه يمكنه النجاح بعد رحيل الهداف الذي أحرز 280 هدفا في 435 مباراة دون حصد أي لقب مع النادي اللندني.

وسجل توتنهام أربعة أهداف في أول جولتين، وسجل مدافعان الهدفين في التعادل 2-2 مع برنتفورد في الجولة الافتتاحية.

وقدم توتنهام مباراة بإيقاع سريع أمام يونايتد، في لقاء أظهر بصمة المدرب الأسترالي الجديد بوستيكوجلو.

وأهدر أنتوني لاعب يونايتد فرصة مبكرة، وتألق جوليلمو فيكاريو حارس توتنهام في إنقاذ محاولة من ماركوس راشفورد.

وتحسن أداء توتنهام بمرور الوقت وتدخل الحارس أونانا في إبعاد محاولتين من ديان كولوسيفسكي وسار، قبل أن يسدد توتنهام مرتين في إطار المرمى في غضون ثوان قليلة، الأولى من محاولة بيدرو بورو، والثانية بعد عرضية سار التي أبدلت اتجاهها في المدافع لوك شو.

وأضاع برونو فرنانديز فرصة جديدة ليونايتد، وكان من الغريب الوصول إلى الاستراحة بالتعادل دون أهداف.

لكن في الشوط الثاني تلقى كولوسيفسكي الكرة في الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية وصلت إلى سار بعدما اصطدمت بالمدافع مارتينيز، وسدد اللاعب السنغالي كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك.

وكاد أنتوني أن يدرك التعادل سريعا لكنه سدد في القائم، قبل أن يدفع يونايتد الثمن لاحقا عندما مرر إيفان بريشيتش الكرة إلى ديفيز ويسدد اللاعب الويلزي كرة اصطدمت بمارتينيز ودخلت المرمى.

وتألق فيكاريو حارس توتنهام في الدقائق الأخيرة وأنقذ ضربة رأس من رافائيل فاران، كما تصدى لمحاولة قبلها من كاسيميرو.