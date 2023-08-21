الدوري الإيطالي.. بوليسيك يتألق ويقود ميلان للتغلب على مضيفه بولونيا

استهل ميلان مشواره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بشكل رائع عندما انتصر 2-صفر على مضيفه بولونيا حيث سجل الوافد الجديد كريستيان بوليسيك الهدف الثاني (الاثنين 21-8-2023).

واستمتع المهاجم الأمريكي ببداية رائعة منذ انضمامه إلى ميلان قادما من تشيلسي، وساهم في الهدف الأول المبكر الذي سجله أوليفييه جيرو ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 21.

ورغم محاولات بولونيا المبكرة، افتتح جيرو التسجيل من مدى قريب بعد هجمة بدأها بوليسيك في الدقيقة 11.

وعزز ميلان تفوقه عندما سدد بوليسيك كرة من خارج منطقة الجزاء داخل الشباك.

وانهار بولونيا بعد الهدفين، وكان محظوظا بعد إهدار رافائيل لياو فرصة تسجيل الهدف الثالث.

وأبلغ ستيفانو بيولي مدرب ميلان خدمة دازون للبث “كنت أعلم أن بوليسيك موهبة كبيرة، ولم تكن لدى أي شكوك في هذا الأمر. في حديثي إليه عبر الهاتف قبل انضمامه كان من الواضح ما يمكنه تقديمه للفريق”.

ولم يقدم ميلان أداء مثاليا طيلة المباراة رغم الفوز.

وقال بيولي “نحن بحاجة لمزيد من العمل للوصول إلى توازن أفضل”.