الدوري الإيطالي.. نابولي يفوز دون عناء وخسارة أخرى مفاجئة للاتسيو

فاز البطل نابولي 2-صفر على ضيفه ساسولو بهدفي فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينتسو بينما تعرض لاتسيو لهزيمة غير متوقعة على أرضه أمام جنوة الصاعد للأضواء 1-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 27-8-2023).

افتتح النيجيري أوسيمين التسجيل بعد 16 دقيقة من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة دانييل بولوكا لماتيو بوليتانو.

وتدهور وضع الفريق الزائر حين تعرض ماكسيم لوبيز للطرد في الدقيقة 51 للاحتجاج بطريقة غير لائقة على الحكم.

ونال نابولي ركلة جزاء أخرى بعد مرور ساعة بعد لمسة يد من جيريمي توليان لكن تسديدة جياكومو راسبادوري مرت فوق العارضة.

وبتمريرة دقيقة من خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 64 وجد دي لورينتسو الطريق ممهدا لتسجيل الهدف الثاني.

واستمر تعثر لاتسيو حين اكتفى جنوة بهدف وحيد من ضربة رأس ماتيو ريتيجي بعد كرة مرتدة في الدقيقة 16 ليلحق بفريق المدرب ماوريتسيو ساري الهزيمة الثانية بالمسابقة.