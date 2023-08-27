الأثنين 11 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدوري الإيطالي.. نابولي يفوز دون عناء وخسارة أخرى مفاجئة للاتسيو

منذ 9 ثواني
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

فاز البطل نابولي 2-صفر على ضيفه ساسولو بهدفي فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينتسو بينما تعرض لاتسيو لهزيمة غير متوقعة على أرضه أمام جنوة الصاعد للأضواء 1-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 27-8-2023).

افتتح النيجيري أوسيمين التسجيل بعد 16 دقيقة من ركلة جزاء احتسبت بعد عرقلة دانييل بولوكا لماتيو بوليتانو.

وتدهور وضع الفريق الزائر حين تعرض ماكسيم لوبيز للطرد في الدقيقة 51 للاحتجاج بطريقة غير لائقة على الحكم.

ونال نابولي ركلة جزاء أخرى بعد مرور ساعة بعد لمسة يد من جيريمي توليان لكن تسديدة جياكومو راسبادوري مرت فوق العارضة.

وبتمريرة دقيقة من خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 64 وجد دي لورينتسو الطريق ممهدا لتسجيل الهدف الثاني.

واستمر تعثر لاتسيو حين اكتفى جنوة بهدف وحيد من ضربة رأس ماتيو ريتيجي بعد كرة مرتدة في الدقيقة 16 ليلحق بفريق المدرب ماوريتسيو ساري الهزيمة الثانية بالمسابقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

دوسان فلاهوفيتش
رأسية فلاهوفيتش تمنح يوفنتوس التعادل 1-1 مع بولونيا
روبرتو مانشيني
اختار "كتابة التاريخ" مع الأخضر.. روبرتو مانشيني مدرباً للمنتخب السعودي
هاري كين
كين يقود بايرن للفوز على أوغسبورغ

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
مستشفى المقاصد
فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
صورة لمدينة بيروت التقطها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
رائد الفضاء سلطان النيادي ينشر صورة "ساحرة".. "يا ست الدنيا يا بيروت"