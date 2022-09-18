الدوري اللبناني.. الأنصار والنجمة والصفاء يلاحقون البرج المتصدر

حققت فرق الانصار والنجمة والصفاء فوزها الثاني في الدوري اللبناني لكرة القدم، وباتت تتقاسم مركز الوصيف خلف البرج المتصدر بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، في حين حقق السلام الزغرتاوي فوزه الأول، بينما الحق شباب الساحل الهزيمة الأولى بالعهد حامل اللقب.

وحقق فريق الأنصار فوزا كبيرا على حساب مضيفه طرابلس بنتيجة 6-0 في المواجهة التي اجريت بينهما عصر اليوم الاحد، على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي البلدي في عاصمة الشمال باختتام الجولة الثالثة.

وسجل للأنصار ثلاثية هاتريك (45+1 و52 و86) وحسن معتوق (24) وغازي حنيني (38) وحسام اللواتي (68).

والفوز هو الثاني للأنصار وبه رفع رصيده إلى 7 نقاط، في حين تعرض طرابلس لهزيمته الثانية مقابل تعادل وحيد وبه بقي رصيده نقطة واحدة.

وفاز النجمة على الاخاء الاهلي عاليه 2-0، في المواجهة التي اجريت بينهما عصر اليوم ايضا، واحتضنها ملعب مجمع المرداشية في زغرتا. وسجل للنجمة جان بالاك (29) وخليل بدر (36).

والفوز هو الثاني للنجمة وبه رفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما تجرع أبناء عاليه هزيمتهم الثالثة تواليا، وبقي رصيدهم خاويا بلا نقاط. وانتزع الصفاء فوزا صعبا من ضيفه التضامن صور بهدف دون رد، في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب الاول في وطى المصيطبة.

وسجل ديالو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

والفوز هو الثاني للصفاء وبه رفع رصيده إلى 7 نقاط، في حين تلقى التضامن خسارته الاولى، وبقي رصيده عند نقطتين من تعادلين.

وحقق فريق السلام زغرتا فوزه الأول وجاء على حساب مضيفه الحكمة في المباراة التي اجريت بينهما على ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونية. وسجل البديل فيليب ايوب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المواجهة.

ورفع السلام بهذا الفوز رصيده إلى 3 نقاط ليغادر قاع الترتيب، بينما بقي رصيد الحكمة نقطة واحدة.