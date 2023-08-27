الدوري اللبناني.. النجمة ينتزع فوزاً ثميناً من البرج ويحتفظ بالصدارة

احتفظ النجمة بصدارة الترتيب العام للدوري اللبناني الـ64 لكرة القدم، بفوزه على الوصيف السابق البرج 3 – 1 (الشوط الأول 2 – 1)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس في ختام المرحلة الرابعة، وقبل توقف المسابقة حتى 22 أيلول المقبل، إفساحا في المجال امام تحضيرات المنتخب الوطني الذي يشارك في التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة للمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وافتتح ديديان كامارا التسجيل للبرج في الدقيقة 30 بكرة لعبها استعراضية من فوق الحارس علي السبع من داخل المنطقة بقليل وسقطت في شباكه، اثر تمريرة طويلة عالية من بعيد من محمد الحسيني.

وعادل الاوكراني ديما للنجمة في الدقيقة 35 بكرة أرضية الى داخل المرمى حضرها لنفسه من داخل المنطقة اثر تمريرة متقنة من البرتغالي جوزيه ايمبالو، بعد لعبة من محمود سبليني واستهلها قبله خليل بدر في مركز الجناح الايسر.

ثم منح خليل بدر التقدم للنجمة بتسجيله الإصابة الثانية في الدقيقة 44 بكرة أرضية الى يمين الحارس علي حلال، اثر “خد وهات” طويلة مع ايمبالو فوجد نفسه داخل المنطقة منفردا بالحارس بعد انطلاقته السريعة.

وسجل ماهر صبرا إصابة التعزيز الثالثة للنجمة في الدقيقة 54 بكرة رأسية متطاولا لضربة ركنية نفذها محمود كوراني من اليمين، فارتطمت الكرة بالقائم الايمن لمرمى الحارس حلال ثم بقدمه وارتدت الى داخل الشباك.

وهذا الفوز الرابع تواليا للنجمة لينال العلامة الكاملة 12 نقطة. والتعثر الأول للبرج الذي نزل الى المركز الرابع، واستقر رصيده عند سبع نقاط من فوزين في المرحلتين الأولى والثانية وتعادل في الثالثة.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، قلب الراسينغ بيروت تأخره بإصابتين نظيفتين امام الشباب الغازية الى فوز 3 – 2 (الشوط الاول 2 – 2).

سجل للغازية حسن ملاح وكريس كالفينا واتا في الدقيقتين 9 و25. وللراسينغ يان مونومبو وحسين حيدر وحسين خليفة في الدقائق 30 و37 و83.

وهدا الفوز الثاني للراسينغ فرفع رصيده الى سبع نقاط (فوزان وتعادل وخسارة افتتاحا بخماسية امام العهد)، والتعثر الثالث للشباب الغازية الذي استقر رصيده عند نقطة واحدة (تعادل مع طرابلس الرياضي).

وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، تعادل التضامن صور والأهلي النبطية 1 – 1.

سجل للأهلي النبطية حيدر عواضه (24)، وعادل للتضامن عباس شرقاوي (40).

ورفع التضامن رصيده الى اربع نقاط من فوز وتعادل وخسارتين. والأهلي النبطية الى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة امام العهد.