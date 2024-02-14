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الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له مع تراجع توقعات خفض الفائدة

منذ ساعة واحدة
ارتفاع الدولار الأمريكي

ارتفاع الدولار الأمريكي

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اقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تراجع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشرع في خفض أسعار الفائدة.

وتجاوز الدولار مستوى 150 ينا للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني، مما دفع ماساتو كاندا كبير مسؤولي العملة اليابانية إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين “السريعة” و”شديدة الخطورة”.

ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل التي ارتفعت خلال الليل قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف الشهر عند 4.332 بالمئة اليوم الأربعاء.

وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.

وصعد مؤشر…

    المصدر :
  • رويترز

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