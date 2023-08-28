الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ يعلق على ضم الحارس الجديد

قال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الاثنين، إن ضم الحارس دانييل بيرتز يمثل استثمارا للمستقبل، وليس صفقة مؤقتة خلال تعافي مانويل نوير من الإصابة.

وضم بايرن بيرتز من مكابي تل أبيب بعقد لخمس سنوات يوم الجمعة، ليصبح الحارس البالغ عمره 23 عاما أول إسرائيلي يلعب للنادي.

لا يزال نوير (37 عاما) غائبا عن الملاعب منذ التعرض لكسر في الساق خلال التزلج على الجليد في ديسمبر كانون الأول، وفي الوقت الذي بدأ فيه حارس ألمانيا المران بشكل فردي، فإنه لا يزال يحتاج إلى عدة أسابيع قبل المشاركة في المباريات.

ومع رحيل الحارسين يان زومر وألكسندر نوبل، اضطر بايرن إلى الاعتماد على سفين أولريتش البالغ عمره 35 عاما في أول مباراتين في الدوري، حيث حقق الفريق انتصارين.

وقال دريسن في مؤتمر صحفي “التعاقد مع بيرتز يمثل استثمارا للمستقبل. عمره 23 عاما فقط. فارق السن مع مانويل كبير لذا يمكنه تعلم الكثير من مانويل وكذلك من سفين”.

وأضاف “بوجود دانييل، نحن نخطط للمستقبل، ولهذا السبب تعاقدنا معه لمدة خمس سنوات”.

وتابع “حتى تلعب في بايرن، فإنك تحتاج إلى الحماس والطاقة. نحن نثق أن دانييل يملك هذه الإمكانات، ولهذا السبب تعاقدنا معه”.

وسيلعب بايرن مع بروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل.