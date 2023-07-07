الراسينغ يفاجىء الأنصار وفوز العهد على الحكمة بكأس الاتحاد اللبناني

فاجأ فريق الراسينغ نظيره الأنصار بالفوز عليه بنتيجة (4-3) في المباراة التي اجريت اليوم الجمعة على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من الدور الأول لكأس الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

وسجل للراسينغ محمد قدوح هاتريك (د 9، 11، 39) وحسين حيدر (50 من ركلة جزاء)، للأنصار يوسف الحاج (34، 37) والحاج مالك تال (51)، الذي غادر الملعب مصاباً.

وتوقف رصيد الأنصار عند 3 نقاط من مباراتين وهو نفس رصيد الراسينغ الذي يواجه فريق التضامن صور الذي لا يمتلك اي نقطة باختتام الدور الاول.

ويشار إلى أن متصدر هذه المجموعة سيتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز عن المجموعة الأولى التي يتنافس على بطاقتها الاهلي النبطية (3 نقاط) ونادي طرابلس (1)، وهما سيتواجهان باختتام الدور الاول، بينما ودع شباب الساحل المسابقة.

وقاد المهاجم الاسكتلندي لي اروين فريقه العهد لتخطي الحكمة بنتيجة (2-0)، في المباراة التي اجريت اليوم ايضا على ملعب الصفاء ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية.

وتقدم العهد في الشوط الأول عبر لي ايرون (د 45+1)، واضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني (90+5).

وبهذه النتيجة بات رصيد العهد 3 نقاط مقابل نقطة واحدة للحكمة الذي ودع المسابقة، وهو نفس رصيد الشباب الغازية الذي يواجه العهد باختتام الدور الاول لتحديد بطل المجموعة.

ويشار أن متصدر هذه المجموعة يتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة اول المجموعة الرابعة، التي يتنافس على بطاقتها النجمة (4 نقاط) والبرج (1)، والاخير سيواجه الصفاء الذي ودع المسابقة في الجولة الاخيرة، لتحديد المتأهل عن هذه المجموعة.