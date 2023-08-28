الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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أزمة "القبلة" تهدد باستبعاد الريال وبرشلونة من دوري الأبطال

منذ 37 دقيقة
ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة

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ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن المنتخب الإسباني والفرق الإسبانية مهددة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية هذا العام.

وطلب أندريو كامبس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي (UEFA) التدخل في أزمة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، وإذا حدث تدخل من الاتحاد الأوروبي، سيتسبب ذلك في إيقاف الاتحاد الإسباني واستبعاد الفرق الإسبانية من جميع البطولات الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة “أوندا سيرو” هدد كامبس، الحكومة الإسبانية بأن في حالة إقالة روبياليس، سينتج عن ذلك استبعاد ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وإشبيلية وريال سوسييداد، من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب وجود تدخل حكومي.

وتابعت الصحيفة، أن الهدف الوحيد من كامبس، هو إنقاذ رئيسه بأي شكل حتى إذا كان ذلك سيؤثر على مستقبل كرة القدم الإسبانية.

وأضافت الصحيفة، أنه تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي للدفاع عن رئيس الاتحاد الإسباني، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسبانية ضده نتيجة الفضائح المتتالية له، والتي حدثت في نهائي مونديال السيدات، بعد تقبيله لاعبة المنتخب جينيفير بشكل مبالغ فيه.

ورفض روبياليس، الاستقالة من منصبه رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بإيقافه مؤقتًا مدة 90 يومًا عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

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