الزهور تُزين تصميمات الإيطالي "أرماني" في أسبوع الموضة بميلانو

قدم مصمم الأزياء الإيطالي، جورجيو أرماني، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، مجموعة من الملابس الشتوية والحلي زينتها الزهور، وهي أحدث تصميماته في أسبوع الموضة في ميلانو.

أرماني الملقب في إيطاليا باسم ‭‭)‬‬الملك جورجيو‭‭(‬‬ استهل عرض الأزياء النسائية لخريف وشتاء 2024، والذي حمل اسم (زهور الشتاء)، بتصاميم انسيابية باللونين الرمادي الفاتح والبني شملت سترات وسراويل مزينة بأوشحة زرقاء زهرية.

وبرزت الزهور في كل تفاصيل العرض من خلال الطبعات أو التطريزات التي تزين السترات والفساتين والقمصان والقبعات والحقائب.

وأضافت طبعات وتطريزات الزهور بالألوان الوردي والأزرق والأخضر لمسة من البهجة إلى تصاميم داكنة‭‭ ‬‬باللون الأزرق أو اللون الأسود.

وقال أرماني (89 عاما) للصحفيين “الزهور علامة على أن موسما أفضل قادم، وأعجبني حقا التباين. لا توجد زهور في الشتاء، لقد صنعتها”.

وبالنسبة لأزياء السهرة، تألقت تطريزات الزهور البراقة على السترات والقمصان الشفافة والفساتين.

واختتم أرماني العرض بمجموعة مختارة من فساتين بلا أكمام زينتها الزهور المتلألئة.

ويختتم أسبوع الموضة في ميلانو غدا الاثنين، وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى باريس من أجل آخر أسبوع في عروض الأزياء الموسمية المقامة على مدى شهر.