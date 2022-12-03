السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الزوار بانتظار «أعجوبة الطبيعة».. أكبر بركان نشط في العالم يبدأ ثورانه

منذ ساعة واحدة
تدفقات الحمم البركانية من ماونا لوا

تدفقات الحمم البركانية من ماونا لوا

A A A
طباعة المقال

لأول مرة منذ عام 1984، بدأ بركان مونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، ثورانه هذا الأسبوع، في وقت المتفرجون يتدفق لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة.

أعجوبة الطبيعة

فبعد إعلان وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون يومياً، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال في ملابس النوم، بالقرب من القمة. وبعد وصولهم يسحبون مقاعد وأكياس تخييم من سياراتهم ويستقرون فيها ويشاهدون أعجوبة الطبيعة لبضع ساعات. وبدأ الفنانون المحليون يرسمون صورًا للثوران البركاني.

السلطات قالت إن تدفقات الحمم البركانية من مونا لوا بدأت تتباطأ وتنتشر، ولا تزال على بعد أكثر من خمسة كيلو مترات من طريق سريع قريب.

تدفق الحمم البركانية

إلى ذلك، ذكر مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية في أحدث نشرة عن البركان أن تدفق الحمم البركانية الرئيسة يتحرك بسرعة 40 متراً في الساعة، وأضاف أنه ما زال يرصد نشاطاً زلزالياً في المنطقة، ما يعني أن الحمم ما زالت تتدفق إلى الشقوق و”من المرجح أن يستمر النشاط طالما أننا نرى هذه الإشارة”.

سلسلة من البراكين

يشار إلى أنّ مونا لوا يقع على ارتفاع 4169 متراً فوق المحيط الهادي، وهو جزء من سلسلة من البراكين التي شكلت جزر هاواي. وكان آخر ثوران له في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 1984، وأدى حينئذ إلى تدفق الحمم البركانية حتى أصبحت على بعد ثمانية كيلو مترات من هيلو، أكبر مدن الجزيرة.

كما قالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنها فتحت ملجأين في الجزيرة كإجراء احترازي لكنها لم تصدر أي أوامر إخلاء. وأضافت أن نحو نصف ثورات ماونا لوا المسجلة لم تتجاوز القمة.

    المصدر :
  • إندبندنت عربية

المزيد من منوعات

جوليان ألفاريز يحتفل بتسجيل هدفه الثاني مع ليونيل ميسي
كأس العالم قطر ٢٢
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحرز الرقم ألف!
كأس العالم قطر ٢٢
بعد جداله مع رونالدو.. لاعب كوري يتلقى آلاف طلبات الزواج
الأشقاء السوريين الثلاثة مهدي وأسامة وأنس كوبش
كأس العالم قطر ٢٢
فيديو مؤثر لثلاثة أشقاء.. فرقتهم الحرب وجمعهم مونديال قطر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16
زوجات وصديقات لاعبي ألمانيا في المدرجات خلال المباريات
كأس العالم قطر ٢٢
بعد الخسارة الكبيرة.. رسالة قاسية لزوجات وصديقات لاعبي المنتخب الالماني
مونديال قطر 2022
كأس العالم قطر ٢٢
الصحف الألمانية تصبّ غضبها على منتخبها: أصبحنا "أقزاماً" إنها ‏النهاية!‏