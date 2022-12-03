الزوار بانتظار «أعجوبة الطبيعة».. أكبر بركان نشط في العالم يبدأ ثورانه

لأول مرة منذ عام 1984، بدأ بركان مونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، ثورانه هذا الأسبوع، في وقت المتفرجون يتدفق لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة.

أعجوبة الطبيعة

فبعد إعلان وكالة إدارة الطوارئ في هاواي، أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون يومياً، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال في ملابس النوم، بالقرب من القمة. وبعد وصولهم يسحبون مقاعد وأكياس تخييم من سياراتهم ويستقرون فيها ويشاهدون أعجوبة الطبيعة لبضع ساعات. وبدأ الفنانون المحليون يرسمون صورًا للثوران البركاني.

السلطات قالت إن تدفقات الحمم البركانية من مونا لوا بدأت تتباطأ وتنتشر، ولا تزال على بعد أكثر من خمسة كيلو مترات من طريق سريع قريب.

تدفق الحمم البركانية

إلى ذلك، ذكر مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية في أحدث نشرة عن البركان أن تدفق الحمم البركانية الرئيسة يتحرك بسرعة 40 متراً في الساعة، وأضاف أنه ما زال يرصد نشاطاً زلزالياً في المنطقة، ما يعني أن الحمم ما زالت تتدفق إلى الشقوق و”من المرجح أن يستمر النشاط طالما أننا نرى هذه الإشارة”.

سلسلة من البراكين

يشار إلى أنّ مونا لوا يقع على ارتفاع 4169 متراً فوق المحيط الهادي، وهو جزء من سلسلة من البراكين التي شكلت جزر هاواي. وكان آخر ثوران له في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 1984، وأدى حينئذ إلى تدفق الحمم البركانية حتى أصبحت على بعد ثمانية كيلو مترات من هيلو، أكبر مدن الجزيرة.

كما قالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنها فتحت ملجأين في الجزيرة كإجراء احترازي لكنها لم تصدر أي أوامر إخلاء. وأضافت أن نحو نصف ثورات ماونا لوا المسجلة لم تتجاوز القمة.