الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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السجن سنتين لعارضة أزياء بسبب "المحتوى الهابط"!

منذ 8 دقائق
عارضة الأزياء العراقية عسل حسام

عارضة الأزياء العراقية عسل حسام

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قضت محكمة عراقية اليوم الأحد بالسجن لمدة سنتين لعارضة الأزياء العراقية عسل حسام بسبب “المحتوى الهابط” الذي كانت تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر قضائي عراقي بأن الحكم صدر على العارضة بالحبس لمدة سنتين بعد تصديق اقوالها في محكمة جنح الكرخ بسبب المحتوى الهابط.

وخلال شهر شباط (فبراير) الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالسجن بحق حسن صجمة وأم فهد وعسل حسام وسعلوسة وغيرهم.

واثارت حملة اعتقالات مشاهير التواصل الاجتماعي جدلا واسعاً عند الأوساط الحقوقية العراقية.

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