السويد تتغلّب على انتفاضة اليابان وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات

قاومت السويد انتفاضة متأخرة من اليابان لتتأهل إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الخامسة بفوزها 2-1 في إيدن بارك اليوم الجمعة، لتنتظر الكأس بطلًا جديدًا هذا العام.

وبعد خمسة أيام من الإطاحة بالولايات المتحدة، البطلة أربع مرات، في دور 16، سيطرت السويد على اليابان بطلة 2011 في معظم الفترات لتصعد لمواجهة إسبانيا في قبل النهائي يوم الثلاثاء في نفس الاستاد.

فيما منحت المدافعة أماندا أيليستد التقدم للسويد في الدقيقة 32 محرزة هدفها الرابع في البطولة، وأضافت فيليبا أنجلدال الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد الاستراحة.

ولم تستسلم اليابان لكن ريكو أويكي أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 76، بينما قلصت البديلة هونوكا هاياشي الفارق بعد 11 دقيقة، لكن السويد صمدت لتتجنب خوض وقت إضافي.