السويد تقسو على إيطاليا في كأس العالم للسيدات

حقق منتخب السويد فوزاً كاسحاً على إيطاليا بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في ويلينغتون، ليبلغ الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات في كرة القدم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وسجلت أماندا إيليستيد مدافعة أرسنال الإنكليزي رأسيتين، لتقود السويد، وصيفة العام 2003، إلى الأدوار الاقصائية للمرة الرابعة توالياً.

ورفعت السويد رصيدها الى ست نقاط في صدارة المجموعة، بعد فوز افتتاحي شاق على جنوب أفريقيا (2-1)، أمام ايطاليا الثانية (3) ونقطة لكل من الأرجنتين والمنتخب الأفريقي، لتكون الفرصة سانحة أمام كل المنتخبات الاخرى لخطف البطاقة الثانية.

وتلتقي السويد مع الأرجنتين الأربعاء في الجولة الأخيرة، فيما تواجه إيطاليا جنوب أفريقيا.

وبعد بداية متقاربة للمباراة في ملعب ويلينغتون في نيوزيلندا، انفجرت السويد، وصيفة بطلة أولمبياد طوكيو عام 2021 والمصنفة ثالثة عالمياً، مع نهاية الشوط الاول وسجلت لاعباتها ثلاثة أهداف في غضون سبع دقائق.

افتتحت إيليستيد التسجيل برأسية (39) قبل أن تضيف فريدولينا رولفو نجمة برشلونة الاسباني الثاني (44) وستينا بلاكستينيوس مهاجمة ارسنال الثالث (45+1).

أضافت ايليستيد الرابع بعد الاستراحة (50) قبل أن تختتم البديلة ريبيكا بلومكفيست بالخامس (90+5).

وبات المنتخب السويدي ثالث طرف يحجز بطاقة العبور بعد اليابان وإسبانيا، ليبلغ الأدوار الإقصائية في ثماني نسخ من أصل تسع منذ انطلاق البطولة عام 1991.