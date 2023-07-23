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السويد تقلب الطاولة على جنوب أفريقيا بكأس العالم للسيدات

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يوليو - 2023 11:30 صباحًا
السويد تفوز على جنوب أفريقيا بكأس العالم للسيدات

السويد تفوز على جنوب أفريقيا بكأس العالم للسيدات

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سجّلت أماندا ايلشتيدت هدفًا في الوقت القاتل لتقود السويد للفوز 2-1 على جنوب أفريقيا في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات اليوم الأحد.

ومن الركلة الركنية رقم 11 التي احتسبت للمنتخب السويدي في المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الكثيفة في عاصمة نيوزيلندا، ارتقت ايلشتيدت عاليا لتحرز هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتكمل ايلشتيدت عودة منتخب بلادها في النتيجة بعدما أدركت فريدولينا رولفو التعادل في الدقيقة 66 مستغلة عرضية من ريتنغ كانريد. وكانت هيلدا ماغايا قد تقدمت في النتيجة لصالح جنوب أفريقيا بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

وبهذا تتصدر السويد، صاحبة التصنيف الثالث، المجموعة السابعة في انتظار مواجهة إيطاليا والأرجنتين المقررة غدًا الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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