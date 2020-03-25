“السينما في بيتك”.. مبادرة للترفيه في ظل الحجر الصحي بسوريا

أطلقت المؤسسة العامة للسينما في سوريا مُبادرة ”السينما في بيتك“، والتي تتيح من خلالها مُشاهدة مجموعة من أحدث إنتاجاتها السينمائية من الأفلام الروائية الطويلة بشكل مجاني عبر منصة ”فيميو“ (vimeo).

وسيكون فيلما ”درب السما“ و“أمينة“ أول الأفلام المعروضة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وسعياً لنشر الثقافة السينمائية، وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي السينما، خاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية، وذلك بحسب بيان صحفي للمؤسسة العامة للسينما.

وحول الهدف من هذه المبادرة، قال مدير عام المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين: إن هذه الخطوات تأتي تجاوباً مع توجيهات الحكومة، وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بضرورة الوقاية من الحالة الوبائية المنتشرة في العالم، وحرصاً على سلامة المواطنين في سوريا وحمايتهم، ورغبة من المؤسسة العامة للسينما بالمساهمة في تسهيل فترة بقاء الناس في بيوتهم.

وأضاف شاهين أنه انطلاقاً من واجبها الوطني تجاه المجتمع السوري في هذه الفترة الزمنية الدقيقة والحرجة، فإنها ستقوم بعرض أفلامها عبر الإنترنت، لإتاحة مشاهدتها أمام فئات المجتمع كافة، رغبة منها بأن تكون أفلام المؤسسة العامة للسينما عاملاً مساعداً ومفيداً للمواطنين، خاصة المهتمين بمتابعة الأفلام السينمائية خلال هذه المرحلة، التي يشكل فيها البقاء في البيت حاجة مجتمعية ووطنية مهمة للغاية.

فيلم ”درب السما“

الفيلم من إخراج جود سعيد، وسيناريو جود سعيد وأيمن زيدان مع سماح القتال ورامي كوسا، وتمثيل أيمن زيدان، وصفاء سلطان، ومحمد الأحمد، وجابر جوخدار، ونوار يوسف، وجمال العلي، وحسن دوبا، وحسين عباس، ورسل الحسين، وهبة زهرا، ومرح حسن.

وتدور أحداثه خلال فترة الأزمة السورية ضمن إطار تراجيدي ممزوج بالكوميديا السوداء، متناولاً حكاية عائلة تهجر مكان إقامتها قسرًا عدة مرات، ويجمع بين أفرادها الإصرار على الحياة والانتصار على الذات وكسر الخوف وتحدي رغبة الآخر بإنهاء وجودها، وقد سعى المخرج عبر الفيلم إلى حياكة المشاهد بريشة تفيض شاعرية حتى في أشد اللحظات قسوة، بكل ما زخرت به من دلالات تحفر في عمق الروح والوجدان، وبقدر ما حمل الفيلم من رومانسية وحب وأمل بقدر ما حمل من مآسٍ وقسوة وألم.

وسبق للفيلم أن نال 3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وهي جائزة أفضل سيناريو عن مسابقة الأفلام الدولية في مسابقة الأفلام الطويلة، وجائزة ”نور الشريف“ لأفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثل للفنان أيمن زيدان.

فيلم ”أمينة“

الفيلم من إخراج أيمن زيدان، وسيناريو سماح قتال وأيمن زيدان، وتمثيل نادين خوري، ولينا حوارنة، وقاسم ملحو، ورامز أسود، وجود سعيد، وحازم زيدان، وكرم الشعراني، وبيدروسبرصوميان، ونجاح مختار، ولمى بدور، ومحسن عباس، وعبد اللطيف عبد الحميد (ضيف شرف).

ويرصد الفيلم حياة سيدة رفضت أن تهزم، فقاومت ضربات الدهر بقوة وتصميم، رغم الآلام والمخاطر التي تحيط بها وبحياة أسرتها، فمن الابن المقعد الذي خلفت إصابته الحربية نزفاً وجدانياً ومعيشياً في حياتها، لابنة شابة تكون عرضة لمطامع رجل متنفذ في قريتها، لأخيها الذي يهم دائما بنهبها ماليا، وكأن هذه السيدة القوية وبآلتها التي تستخدمها لتدوس القمح وتفصل حبه عن قشره، ما هي إلا حبة قمح تحت نورج الحياة.