الشركة المالكة للغواصة تيتان تعلن طرح تذاكر رحلة جديدة

أعلنت شركة أوشن غيت المالكة للغواصة تيتان عن طرح تذاكر رحلات جديدة، وحسب جدول الشركة الذي تم إعلانه فإن الرحلات الجديدة ستبدأ من 12 إلى 20 يونيو ومن 21 إلى 29 يونيو العام المقبل “2024”.

ماذا حدث بغاطسة تيتان؟!

اختفت الغواصة تيتان بعد ساعات فقط من إطلاقها الأولي ، مما أثار موجة عالمية من الأمل لاستعادتها وعودة ركابها بأمان. لسوء الحظ ، فإن مثل هذا السيناريو لم يحدث حيث تم إعلان خبر وفاة كل الركاب الموجودين داخل الغطاسة في ظروف لم يتم الكشف عنها بعد.

كان أحد التحديات الأساسية في تحديد موقع غواصة تيتان ينبع من فقدان الاتصال بالطاقم. بدون أي اتصال ، حيث كان يمكن أن يكون مكان وجودهم في أي مكان في الامتداد الشاسع للمحيط ، مما جعل استعادتهم مهمة شاقة. حيث أبلغت المصادر عن نشاط متقطع ، مشيرة إلى سماع دوي دورية على فترات 30 دقيقة تقريبًا. ومع ذلك ، لم تستطع السلطات التأكد من مصدر هذه الأصوات ، مما جعل من الصعب استخلاص أي استنتاجات نهائية.

تتضمن التطورات الأخيرة اكتشاف الحطام ، والذي يخضع حاليًا للتحليل. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الغواصة قد انفجرت في هذه المرحلة ، مما زاد من تعميق الغموض المحيط باختفائها.

تكلفة مغامرة تيتان

تم تصميم غواصة تيتان لنقل الركاب في استكشاف أعماق البحار لحطام تيتانيك. كما هو متوقع ، لم يكن هذا مسعى غير مكلف. حيث بلغت تكلفة الجولة 250 ألف دولار (195 ألف جنيه إسترليني) ، مع ما مجموعه خمسة أفراد على متنها. للأسف ، كان من بين الركاب أب وابنه ، مما زاد من الإحساس العميق بالفقد المحيط بهذا الحادث.

أعلمت شركة أوشن غيت أن الرحلة المقبلة سوف تكون بنفس التكلفة السابقة وذلك في رحلات تم تحديدها بموعد من 12 إلى 20 يونيو ومن 21 إلى 29 يونيو لعام 2024.

مواصفات ومميزات تيتان

أخطأ الكثيرون في الخلط بين غاطسة تيتان والغواصة. ومع ذلك ، من المهم توضيح أن تيتان هي بالفعل غاطسة تتطلب مركبة منفصلة لإطلاقها واستعادتها من الماء.

تتضمن العملية وضع المركبة على منصة ، ثم تنزل بعد ذلك بحوالي 30 قدمًا في الماء قبل إطلاقها. يهدف هذا الإجراء الاحترازي إلى التخفيف من الاضطرابات المحتملة التي تسببها الأمواج أو أشكال الاضطراب الأخرى.

والمثير للدهشة أن الغواصة Titan تم تشغيلها باستخدام وحدة تحكم يد اللعبة ، وهي حقيقة أثارت الدهشة. من المثير للدهشة أن وحدة التحكم المعنية هي Logitech G F710 ، وهي متاحة بسهولة للشراء على Amazon مقابل 30 دولارًا فقط. واجهت Ocean Gate انتقادات لاستخدامها وحدة تحكم تم شراؤها من المتجر للتنقل في غواصة مخصصة لاستكشاف أعماق البحار. بينما تم استخدام وحدات التحكم في المركبات الكبيرة من قبل ، فقد تم تصنيعها خصيصًا لأغراض محددة. أدى اختيار وحدة تحكم من فئة المستهلك ، في هذه الحالة ، إلى إثارة الجدل.

كما كانت المساحة داخل الغواصة تايتان محدودة للغاية ، مما سمح للركاب فقط بأخذ وضع الجلوس. كان هناك صوان واحد متاح بدون أي تجزئة ، مفصولة عن منطقة الجلوس بستارة. كان المقصود من تزويد الأكسجين على متن الغاطسة أن يستمر بضعة أيام فقط.

ببساطة ، كانت المغامرة داخل غواصة تايتان بعيدة كل البعد عن الراحة بسبب الظروف الضيقة. خاصة في المواقف الخطرة ، قد يكون التعامل داخل هذه الأماكن المغلقة أكثر صعوبة بشكل ملحوظ. تميزت الغواصة ببوابة عرض واحدة ، بدون نوافذ إضافية. مجهزة بكاميرات 4K ، تم تصميمها لتسجيل الرحلة بأكملها. إذا تم استعادة الغواصة سليمة ، فقد توفر رؤى قيمة حول أسباب تعطل السيارة.

تزن الغواصة تيتان ما يقرب من 20000 رطل ، مما يبرز حجمها ووزنها الكبيرين.

مخاوف تتعلق بالسلامة المحيطة بغاطسة تيتان

ويفترض أن الركاب وافقوا على هذه المغامرة إيماناً بسلامتها. ومع ذلك ، فقد أصبح من الواضح أن الغواصة لم تكن آمنة حقًا.

على الرغم من تصميمها بآليات لتسهيل الظهور أثناء حالات الطوارئ ، إلا أن الغواصة تيتان فشلت في القيام بذلك. حيث تم تصميم أكياس الرمل وأنابيب الرصاص والبالونات القابلة للنفخ لرفع الغواصة إلى السطح في حالة حدوث أزمة. لقد تركت أسباب هذا الفشل العديد من الأفراد في حالة فضول ، بحثًا عن إجابات لما حدث من خطأ.

ومن اللافت للنظر أن الغواصة خضعت لاختبارات صارمة ووصلت سابقًا إلى أعماق كافية لاستكشاف حطام تيتانيك بنجاح.

ظهرت نظريات مختلفة بشأن مصير الأفراد الخمسة الموجودين على متن الغاطسة. ومع ذلك ، لا يمكن الحصول على إجابات محددة إلا بعد أن تكشف السلطات عن أدلة قوية. ترقبوا المزيد من التحديثات على هذه الصفحة ، حيث نسعى جاهدين لتقديم مع أحدث المعلومات حول هذا التحقيق الجاري.