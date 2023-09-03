الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم تشهد فعاليات ملتقى "أنت سيدة المجتمع"

شهدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم ، فعاليات النسخة الثانية من الملتقى الاجتماعي الدولي “أنت سيدة المجتمع”، أكبر ملتقى يجمع سيدات الأعمال من مختلف العالم، والذي رفع هذا العام شعار “نتشارك المعرفة التي تصنع التغيير”، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بـ “يوم المرأة الإماراتية”، وأقيم الحدث الذي نظمته مؤسسة “العنوان” لإدارة الفعاليات مساء أمس الجمعة، في مقر قيام الاتحاد – متحف الاتحاد- دبي.

كما شهد الملتقى حضور سمو الشيخ المهندس الدكتور سالم بن سلطان القاسمي، والشيخة عائشة بنت راشد المعلا، والشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، وعدد من سمو الشيوخ ومشاهير الفن والمجتمع والإعلام، وتم اختيار الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لتكون “سيدة للمجتمع الإماراتي” لعامي 2023-2024.

وسلط الملتقى هذا العام الضوء على إنجازات ومكاسب المرأة الإماراتية في ظل دعم القيادة الرشيدة، وما حققته من نجاحات وريادة في مجال الاقتصاد والتنمية المجتمعية والاستثمار بين الدول، بالإضافة إلى دورها في إيصال رسالة في بناء جسور ثقافية ساهمت في الربط الحضاري والإنساني بين الدول، وكذلك تعزيز أواصر التلاحم والترابط القوي بين قيادة وحكومة و شعب دولة الإمارات من خلال تواجد جهات ومؤسسات حكومية فـي الملتقى، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.

وقالت نوف الجناحي منظمة الحدث:” أن الملتقى جاء انطلاقاً من إيمان مؤسسة العنوان للفعاليات بأن يوم المرأة الإماراتية هو يوم وطني يرصد الإنجازات والمكاسب للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة، وتأكيداً على التزام الدولة و إيمانها بدور المرأة في المجتمع، مشيرة بأن فعاليات الملتقى أضاءت على تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية، ورفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات، ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار، بالإضافة إلى ضمان استمرارية و ديمومة تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها ، لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر.

وضمّ الملتقى كوكبة من سيدات الأعمال البارزات في الدولة، أبرزهن الدكتورة موزة غباش سفيرة الأدب والثقافة و رئيس رواق عوشة الثقافي، والدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس جمعية الأمراض الجينية، والدكتورة سعاد لطفي استشارية أمراض جلدية وتجميل، وغادة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة مجوهرات الفردان في الإمارات، ومن المملكة العربية السعودية العنود الحمالي سفيرة سيدات الأعمال فـي السعودية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية شهرزاد رئيس مجموعة شركات الوكالات الحصرية لأميركا، وضيوف من دول أخرى مثل مصر والأردن وفلسطين وموريتانيا والسودان وسلطنة عمان