الصفقة الأغلى.. قرار تاريخي من ريال مدريد بشأن مبابي

يخطط ريال مدريد الإسباني، لوضع ميزانية كبرى للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، في ظل نهاية العلاقة الفعلية بين اللاعب وناديه.

وينتظر ريال مدريد الوقت المناسب هذا الصيف، للتعاقد مع مبابي، حين يتم التأكد من عرض اللاعب للبيع بشكل رسمي، حتى يتحول الحلم لحقيقة.

وكان مبابي قد تم استبعاده من معسكر باريس سان جيرمان الإعدادي للموسم الجديد، في اليابان، بعد سلسلة من التصريحات العدائية المتبادلة بين الإدارة واللاعب.

ورفض مبابي في الأيام الأخيرة، عرضا خرافيا من الهلال للتعاقد معه، حيث لم يدلي اللاعب حتى الأن بأي مؤشر يؤكد رحيله عن باريس، ولكن الموقف الحالي لن يظل معلقا حتى نهاية الميركاتو.

مبابي إلى ريال مدريد مقابل 250 مليون يورو:

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد يرصيد مبلغ 250 مليون يورو، للتعاقد مع مبابي هذا الصيف، ولكن المبلغ لن يحصل عليه باريس سان جيرمان منفردا.

وبات من المؤكد أن يتعاقد ريال مدريد مع مبابي في صفقة هي الأغلى في التاريخ بحسب قيمتها الإجمالية، ولكن باريس سان جيرمان لن يتحصل على الأموال كاملة من فلورنتينو بيريز.

وتناول في وقت سابق الصحفي “رامون ألفاريز”، رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على مبلغ 230 مليون يورو، نظير السماح لريال مدريد بالتعاقد مع مبابي.

وسيحاول ريال مدريد تقسيم المبلغ، بجزء يحصل عليه مبابي على شكل راتبه السنوي، بالإضافة لما يسمى بمكافأة توقيع، خاصة مع تنازل اللاعب حال انتقاله للفريق الملكي عن راتبه الضخم بالإضافة لمكافأة الولاء.

وسيحصل باريس سان جيرمان على الباقي من الأموال، خاصة أن اللاعب يمكن أن يرحل الصيف المقبل، في صفقة مجانية، ولكن المفاوضات بين الطرفين لن تبدأ بشكل مباشر.