الصين ترسل اثنين من صغار الباندا العملاقة لأمريكا هذا العام

أعلنت حديقة الحيوان الوطنية في بكين اليوم الأربعاء أن الصين سترسل اثنين من صغار الباندا العملاقة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد أشهر من إعادة حديقة الحيوان ثلاثة من الدببة وسط توترات متصاعدة بين القوتين العالميتين.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب زيادة التواصل بين واشنطن وبكين مما وضع العلاقات على أساس أكثر استقرارا منذ أن وصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها تاريخيا العام الماضي.

وكانت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن قد أعادت ثلاثة من حيوانات الباندا إلى الصين في نوفمبر الماضي في إطار إرث يعود تاريخه إلى أكثر من 50 عاماً، مما يجعل حديقة حيوان أتلانتا في جورجيا الحديقة الوحيدة في الولايات المتحدة التي لديها برنامج للباندا العملاقة.

وتنتهي هذا العام اتفاقية الإقراض الخاصة بحيوانات الباندا الأربعة الموجودة في حديقة الحيوان في أتلانتا، مما يعني أن الولايات المتحدة ستخلو من حيوانات الباندا للمرة الأولى منذ عام 1972 عندما قدمت الحكومة الصينية اثنين من حيوانات الباندا العملاقة هدية للولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية في أثناء الحرب الباردة إلى الصين.

وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة على مدى العام الماضي بسبب عدد من القضايا العالمية التي تشمل حروبا إقليمية ونزاعات تجارية واتهامات مستمرة بالتجسس. وأجرى زعيما البلدين عدة جولات من المحادثات خلال الأشهر القليلة الماضية لتخفيف حدة التوترات.