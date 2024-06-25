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الصين.. صادرات السيارات إلى روسيا تشكل رقماً قياسياً

منذ دقيقتين
قطاع السيارات - تعبيرية

قطاع السيارات - تعبيرية

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سجلت صادرات الصين من السيارات إلى روسيا رقما قياسيا منذ نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار حسب بيانات التبادل التجاري بين البلدين.

وأظهرت البيانات نمو صادرات الصين من السيارات السياحية إلى روسيا للشهر الرابع على التوالي، وبالمقارنة مع شهر أبريل، ارتفعت كميات التصدير من الناحية النقدية بنسبة 11.7%، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 65%.

وباعت الصين في شهر مايو ما قيمته 8.1 مليار دولار من سيارات الركاب إلى الخارج واستحوذت روسيا على نسبة 16.4٪ من قيمة هذه المبيعات، مما سمح لها باحتلال المركز الأول في التصنيف بين المشترين.

يشار إلى أنه بين أكبر 5 شركاء تجاريين للصين على هذا الصعيد تأتي البرازيل بنسبة 11.7% وبلجيكا 9.4% وبريطانيا 6.5% والمكسيك 5.3% .

    المصدر :
  • وكالات

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