بطريقة غريبة.. مطاعم الصين تقدم خدمة جديدة للعملاء "الأوفياء"

أضاف القائمون بأحد مطاعم الصين الشهيرة خدمة جديدة للعملاء “الأوفياء” الذين يرغبون في التخلص من رائحة الطعام من شعرهم بعد تناول الوجبات.

الخدمة التي يقدمها مطعم “هايديلاو” تقوم على غسل شعر العملاء بعد تناول الطعام بصالون ينافس صالونات الشعر الاحترافية.

والتجربة متاحة فقط للعملاء “الأوفياء” الذين جمعوا نقاط “عملات لاو”، حيث أن كل يوان يتم إنفاقه في المطعم سيقابله عملة لاو واحدة، وللحصول على الخدمة يجب أن تكون قد جمعت 200 منها.

تُظهر الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن مرافق غسيل الشعر في المطعم تنافس تلك الموجودة في صالونات الشعر الاحترافية، واستنادا إلى شهادات الأشخاص الذين جربوا الخدمة بالفعل، فإنها تستحق حقا سعرها.

ويتوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الشامبو للاستمتاع بتدليك مريح للرأس.

نظرا لأن الخدمة في مرحلة الاختبار، لم يتم تسويقها على الإطلاق، لذلك لم يكن هناك الكثير من المتقدمين.

ومع ذلك، بعد انتشار صور صالون تصفيف الشعر الخاص بالمطعم في الصين، بدأ بالفعل في تلقي طلبات الحجز.