مضيف طيران يحذر ارتداء هذه الملابس على متن الطائرة!

حذر مضيف طيران المسافرين تحذير غير اعتيادي، حيث دعاهم إلى تجنب نوع معين من الملابس على متن الطائرات.

ونشر المضيف تومي سيماتو على حسابه الشهير على منصة “تيك توك”، مقطع فيديو تحت عنوان: “أمور لا يجب أن تقوم بها أبدا على متن الطائرة”.

ومن هذه الأمور:

-لا يجب ارتداء السراويل القصيرة أو التنورات خلال رحلات الطيران.

-أنت لا تعرف أبدا مدى نظافة المقعد، لذا إذا كنت تلبس بنطالا، فستكون أقل عرضة للجراثيم.

-من خلال تغطية ساقيك، فإنك تقلل مقدار التلامس بينك وبين المقعد، وهو شيء لا يكون دائما نظيفا.

ومن بين الأمور الأخرى، التي حذر منها تومي سيماتو:

-عدم وضع الرأس على النافذة، حيث أنها تكون أيضا مرتعا للجراثيم.

-لا تلمس أبدا زر ضخ مياه المرحاض. أقترح استخدام قطعة مناديل للضغط.