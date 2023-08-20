الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مضيف طيران يحذر ارتداء هذه الملابس على متن الطائرة!

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2023 11:04 صباحًا
طائرة

طائرة

A A A
طباعة المقال

حذر مضيف طيران المسافرين تحذير غير اعتيادي، حيث دعاهم إلى تجنب نوع معين من الملابس على متن الطائرات.

ونشر المضيف تومي سيماتو على حسابه الشهير على منصة “تيك توك”، مقطع فيديو تحت عنوان: “أمور لا يجب أن تقوم بها أبدا على متن الطائرة”.

ومن هذه الأمور:

-لا يجب ارتداء السراويل القصيرة أو التنورات خلال رحلات الطيران.

-أنت لا تعرف أبدا مدى نظافة المقعد، لذا إذا كنت تلبس بنطالا، فستكون أقل عرضة للجراثيم.

-من خلال تغطية ساقيك، فإنك تقلل مقدار التلامس بينك وبين المقعد، وهو شيء لا يكون دائما نظيفا.

ومن بين الأمور الأخرى، التي حذر منها تومي سيماتو:

-عدم وضع الرأس على النافذة، حيث أنها تكون أيضا مرتعا للجراثيم.

-لا تلمس أبدا زر ضخ مياه المرحاض. أقترح استخدام قطعة مناديل للضغط.

    المزيد من منوعات

    نيمار مع الهلال السعودي
    بعد انتقاله للسعودية.. بيع أكثر من 10 آلاف قميص لنيمار في سبع ساعات
    ألعاب القوى- تعبيرية
    فوز الإسبانية ماريا بيريز بسباق المشي للسيدات ببطولة العالم لألعاب القوى
    سمكة
    سمكة.. تقطع التيار الكهربائي في نيوجيرسي الأميركية!

    الأكثر قراءة

    زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس
    فيديو مأساوي.. زفة العروس تنقلب إلى مأتم في طرابلس!
    نيمار دا سيلفا
    بعد الاستقبال الأسطوري.. إصابة نيمار تحبط جماهير الهلال السعودي!
    عمرو دياب
    بسبب مشكلة مادية مع عمرو دياب.. أرملة جان صليبا تستغيث