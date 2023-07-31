الطريقة المثالية لحلّ مشكلة الشعر التالف

يتعرّض الشعر للكثير من عوامل الإجهاد مثل الأشعة فوق البنفسجية والصبغ واستعمال مجفف الشعر، مما يتسبب في تقصف الشعر وتلفه وفقدانه للمعانه ورونقه.

وقالت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية إنه يمكن علاج الشعر التالف بواسطة شامبو الإصلاح (Repair Shampoo)، حيث إنه يعمل على تقوية بنية الشعر، من خلال إمداده بالعناصر المغذية، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر ويمنحه ملمساً ناعماً كالحرير، بالإضافة إلى أنه يُعيد للشعر لمعانه الجذاب.

ويرجع الفضل في ذلك إلى احتواء شامبو الإصلاح على مواد فعالة مفيدة لصحة وجمال الشعر مثل البيوتين والكيراتين والألو فيرا وزيت الأرغان وزبدة الشيا والجلسرين وبروتين الحرير وبروتين الأرز وخلاصة زهرة اللوتس.

وأكدت “هاوت.دي” أهمية استخدام شامبو يخلو من السيليكون والبارابين والكبريتات.