طفل في الثامنة من عمره يُنقذ حياة أمه.. هذا ما حدث

اتصل الطفل ريان ريد البالغ من العمر ثماني سنوات بالمسعفين بعد أن لاحظ أن والدته أليسيا كانت تعاني من حالة خطيرة من الحساسية المفرطة، مما جعلها غير قادرة على التحدث أو التنفس، وفق موقع “ديلي ميل”.

وكانت المرأة، من المملكة المتحدة، قد عانت من رد فعل تحسسي شديد بعد أن وصف لها طبيبها مضاداً حيوياً، وذلك بعد أن قام بتشخيص آلام معدتها بشكل غير صحيح على أنها التهاب في المسالك البولية.

وقالت الأم لطفلين، إنها شعرت بأنها فقدت وعيها، وتحول جلدها إلى اللون الأحمر القرمزي، عندما لاحظ ريان أن حالتها غير طبيعية.

وبدلاً من الذعر، اتصل الطفل بكل هدوء بالإسعاف، ليزودهم بعنوان المنزل.

وقالت السيدة ريد: “بعد أن أخذت المضادت الحيوية بدأت أشعر أنني غير مرتاحة ولا أستطيع التنفس. وظل الأمر يزداد سوءًا. وكان ريان يسألني باستمرار اذا كنت على ما يرام، ولم أرغب في اخافته، رغم أنني لم أكن قادرة على التحدث”.

ويُذكر أن ريان اتصل بوالده ليخبره أنه اتصل بالاسعاف وأفادهم بجميع المعلومات اللازمة.