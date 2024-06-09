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العثور على جثة مقدّم برامج من قناة "بي بي سي" في اليونان

منذ 7 دقائق
مقدّم البرامج التلفزيونية البريطاني مايكل موسلي

مقدّم البرامج التلفزيونية البريطاني مايكل موسلي

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أفادت قناة “ERT News” اليونانية، بالعثور على مقدّم البرامج التلفزيونية البريطاني مايكل موسلي ميتاً في منطقة صخرية في جزيرة سيمي باليونان، والتي تبعد بضعة أمتار فقط عن وجهته. بحسب “روسيا اليوم”.

وقال المتحدث باسم الشرطة كونستانتينا ديموغليدو، في وقتٍ سابق، انه: “تم العثور على جثة شخص يعتقد أنه موسلي في منطقة أغيا مارينا في شمال قرية بيدي وخارج الساحل الشمالي الشرقي لأجيوس نيكولاوس حيث يمشي موسلي”.

وتم العثور عليه على بُعد 10 أمتار من البحر وعلى بُعد 10-15 متراً من وجهته، شاطئ أجيا مارينا، بين السياج والطريق.

وقال رئيس بلدية سيمي ليتريس باباكالودوكاس: “ليس من الواضح ما إذا كان قد تعرّض لحادث أو شعر بتوعك”.

وفقدت آثار موسلي (67 عاما) منذ يوم الأربعاء بعد أن كان يمشي بمفرده على طول الممرات الساحلية. وشوهد موسلي الذي كان في الجزيرة مع زوجته، آخر مرة على قيد الحياة في الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • وكالات

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