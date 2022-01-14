الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العقوبة المتوقعة للطبيب المتهم بمقتل وائل الإبراشي في حال إدانته

14 - يناير - 2022

الإعلامي المصري وائل الإبراشي

الةطن
A A A
طباعة المقال

أشار أستاذ القانون الجنائي في مصر عماد الفقي إلى أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة “القتل الخطأ” إذا ثبتت إدانته.

وقال الفقي إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإعلامي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور حال ثبوتها هي “القتل الخطأ” استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.

    المزيد من منوعات

    بيب غوارديولا
    غوارديولا محذّرًا لاعبيه من محمد صلاح: تهديد لا يُصدَّق!
    اللاعب الفرنسي جول كوندي
    مفاجآت اللحظات الأخيرة.. كيف نجح برشلونة في ضمّ كوندي؟
    كريستيانو رونالدو
    رونالدو يعلّق على جدل رحيله عن مانشستر يونايتد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    القمح
    سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
    السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
    السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
    فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
    ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟