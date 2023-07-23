العهد يتوج بطلاً لكأس الاتحاد اللبناني

تمكن فريق العهد من تحقيق لقب كأس الاتحاد اللبناني لكرة القدم للمرة الثانية بفوزه على الأهلي النبطية بنتيجة (4-صفر)، في المباراة التي أجريت (الاحد 23-7-2023) على ملعب الصفاء.

العهد بطل لبنان حسم المواجهة مبكرا في شوطها الاول، حيث تقدم بثلاثة اهداف عبر حسين فحص (د 4 خطأ في مرماه)، زين فران (29) والاسكتلندي لي إروين (38)، وفي الشوط الثاني عزز العهد غلته بهدف رابع بواسطة السوري محمد الحلاق (73).

وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد اللبناني نائب رئيس الاتحاد الاسيوي المهندس هاشم حيدر بحضور الأمين العام جهاد الشحف، الفريق البطل بكأس المركز الاول، وسط فرحة واحتفالات لاعبي العهد.

ويواجه العهد نظيره النجمة في كأس السوبر يوم الأحد المقبل، والذي يسبق انطلاق الدوري في 4 اب/ اغسطس، حيث سيكون بطل لبنان على موعد مع حملة الدفاع عن لقبهم.