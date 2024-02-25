الفنانان "محمد ثروت وبيومي فؤاد" ينضمان إلى فيلم "دودي جارد"

انضم الفنانان “محمد ثروت وبيومي فؤاد” إلى فريق عمل فيلم “دودى جارد” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وإخراج أحمد الجندي.

وأكد المنتج أحمد السبكي سابقا لـ”اليوم السابع” أن تصوير الفيلم سيكون نهاية هذا الأسبوع، ويشارك أيضا في البطولة الفنان محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج احمد الجندى، وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

يذكر أن المنتج أحمد السبكي حل ضيفا على تليفزيون “اليوم السابع” مع الصحفي عادل عبد الله، من داخل كواليس مسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال السبكي إن مسلسل “محارب” الذي كتبه الكاتب محمد سيد بشير، شجعه على إنتاج هذا المسلسل.

وأشاد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: هي الأساس وهي البلد، وبتمنى أن يكون عند حسن ظنهم ونعمل مسلسل جيد، وكمان سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل لأنها مخرجة شاطرة وأعمالها مميزة.