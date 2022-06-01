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الفنانة نيرمين الفقي تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

1 - يونيو - 2022
نرمين الفقي

نرمين الفقي

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وجهت الفنانة المصرية، نيرمين الفقي شكرها لدولة الإمارات بعد الحصول على الإقامة الذهبية، معربة عن سعادتها بحصول هذا الأمر.

ونشرت الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع “أنستقرام” صورة من الإقامة الذهبية، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: “يسعدني الحصول على التأشيرة الذهبية، التي حصلت عليها من حكومة الإمارات.. شكرا لكم”.

نيرمين الفقي في “الكبير أوي 6”

كانت نرمين الفقي ظهرت في مسلسل “الكبير” في موسمه السادس، الذي عرض في رمضان الماضي بشخصيتها الحقيقية، كواحدة من زوجات “حزلقوم”، والتي تغار عليه جدا، ولا تتحمل تقربه من أي امرأة أخرى، وعلى عكس كل زوجاته لا تزال تحبه وتريد العودة له.

وعلقت على هذا الدور قائلة: “اعتبر ظهوري فيه نوع من الأعمال الكوميدية، ولأول مرة في حياتي أقبل أكون ضيفة شرف”.

مسلسل “الكبير أوي 6” بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد.

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