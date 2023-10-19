الفنانين العرب ينتفضون من أجل غزة

لم يعد بإمكان أي إنسان أن يتغاضى عن المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بأهل غزة من أطفال ونساء وشيوخ وبعد هول المجزرة التي ارتكبها الجيش الصهيوني في مستشفى المعمداني وجد النجوم العرب أنفسهم أمام فاجعة كبيرة ما جعلهم ينتفضون على حساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن الكلمات لم تعد كافية والحزن يسيطر على الساحة.. الدماء وأشلاء الأطفال والشهداء هي الصورة المتصدرة للمشهد والوقفات الاحتجاجية والتنديد من قبل فناني الوطن العربي بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدينة غزة لم يتوقف منذ “طوفان الأقصى لذا انهالت ردود الفعل من النجوم العرب وأدانوا واستنكروا ما حدث، إذ كتب الفنان راغب علامة عبر “إنستغرام”: “أنه لم يعد يتعجب مما يحدث، والصورة الآن أصبحت واضحة”، وقال: “سقطت الإنسانية بكلّ معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء، وحش صهيوني يستقوي على مدنيين وأطفال ومستشفيات وصحفيي غزة والعالم يتفرج ويصفق له، بل العالم يدافع عن جرائم الحرب الكبيرة بحق الأطفال والإنسانية!.. ننتظر انتقام ربنا سبحانه وتعالى وحساب هؤلاء المجرمين”.

“عار علينا إن لم نكن صوتهم سيلعننا الله والتاريخ إن لم ننصرهم”، هكذا أعربت الفنانة السورية نسرين طافش عن غضبها، من خلال حسابه الرسمي على “إكس” قائلة: “سيلعننا أحفادنا إن رضينا بجرائم الإنسانية التي تحدث في فلسطين وغزة”، ووصفت الوضع بالكارثي وتساءلت “إلى متى هذا الظلم يا ربّي؟.. أجبر قلوبهم وقلوبنا وسلمهم وانصرهم يا ربّ. نحن بحاجة إلى معجزة يا ربّ”.

وتتفاعل الفنانة المصرية أنغام منذ بداية الأزمة مع ما يحدث وتندد بما يفعله الاحتلال الصهيوني، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت أمس، بحزن شديد بعد تلك الفاجعة الكبيرة عبر حسابها الرسمي على “إكس”: “يرضيك هذا يا ربّ؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”. ونشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن صورة لضحايا غزة وأعربت عن حزنها الشديد لما يحدث، قائلة: “القلب يبكي عنكم.. والروح”، كما استنكرت ما يحدث: “ما هذه الوحشية والإجرام انتهى الكلام ليس لنا غيرك يا رب”.

ولم يجد عدد آخر من الفنانين كلمات تعبر عما حدث في مجزرة المستشفى واكتفوا بنشر صور الشهداء ومشاهد الدمار الناتجة عن قصف الاحتلال الإسرائيلي، منهم باسم ياخور، وباسم مغنية، فيما اكتفى جورج خيار بوضع صورة سوداء، حدادًا على شهداء مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني.

وتساءلت الفنانة كندة علوش: “أين العالم المتواطئ من هذه الجريمة البشعة”، ولم تكتفِ بهذا بل كتبت عبر “إكس”: “القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات، الله يشل أيديكم قصف مستشفى المعمداني جريمة تفوق كل ما سبقها من جرائم، مئات الشهداء معظمهم من الأطفال، كيف سيبرر الذين يقفون على الضفة الأخرى من الإنسانية هذه البشاعة، يا رب ارحم شهداء غزة”.

ووصف الفنان نبيل الحلفاوي ما حدث في مجزرة المستشفى بالإبادة الجماعية، وأعرب عن حزنه الشديد لما رآه وكتب: “فظائع النازية (الهولوكوست) التي يحاكم من يشكك فيها في إسرائيل و16 دولة أوروبية عادت حية أمام أعيننا لا تحتمل الشك على يد نسل ضحاياها” وأكد الحلفاوي أن تلك الإبادة الجماعية لم ترتكبها إسرائيل وحدها، بل شاركت فيها دول كبرى من خلال منحها دعمًا وغطاءً ورفضًا لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

وكتب الفنان محمد هنيدي: “واحدة من أبشع المجازر في التاريخ، أكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة، مؤكداً أن ما حدث في المستشفى كارثة إنسانية وجريمة وحشية”.

ولم تجد الفنانة دنيا سمير غانم، كلمات تعبر بها عن حزنها الشديد لما حدث في مجزرة المستشفى، واكتفت بالدعاء للشهداء وأن ينصر شعب فلسطين، واستنكرت ياسمين عبدالعزيز ما حدث وكتبت: “شهيد في ضربة واحدة، الله أكبر بس على الظالم.. أقسم بالله قهر بقهر”.