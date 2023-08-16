الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكشف عن عقوبة تشافي ورافينيا

منذ 23 دقيقة
A A A
طباعة المقال

أوقف مدرب برشلونة تشافي هرنانديز لمباراتين نتيجة طرده في المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد خيتافي، وفق ما أعلنت رابطة “لا ليغا” الأربعاء.

وطُرِد تشافي بسبب احتجاجاته في المباراة التي اكتفى فيها بطل الموسم الماضي بالتعادل السلبي على أرض خيتافي والتي شهدت في شوطها الأول طرد الجناح البرازيلي رافينيا أيضاً لاعتدائه على لاعب خصم.

وأكمل برشلونة الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء من دون مدربه بعد تركه المنطقة المخصصة له بجانب الملعب كي يحتج على القرارات التحكيمية أمام الحكم الرابع.

وأفاد الحكم سيزار سوتو غرادو في تقريره أنه حذر تشافي في وقت سابق من اللقاء قبل أن يقوم بطرده لكثرة احتجاجاته التي تواصلت أيضاً بعد المباراة في مؤتمره الصحافي.

وسيغيب تشافي ورافينيا عن مباراتي الأحد ضد قادش و27 الحالي على أرض فياريال.

    المزيد من منوعات

    دانييل ميدفيديف
    ميدفيديف يبلغ الدور الثالث لبطولة سينسناتي للتنس
    ميسون جرينوود
    يونايتد: عودة جرينوود للفريق الأول لم تحسم بعد
    هيلاري أوكسلي
    بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ90 بطريقة غير مألوفة

    الأكثر قراءة

    شاحنة الكحالة
    شاحنة الكحالة... تصعيد إيراني سيبدأ من لبنان
    عادل إمام
    "لازم عيلته تفرج عنه".. تصريحات "خطيرة" لفنانة لبنانيّة حول عادل إمام
    أوميغا 3
    هل هناك آثار جانبية لتناول أوميغا 3 على مدار شهر أم لا؟