الكشف عن عقوبة تشافي ورافينيا

أوقف مدرب برشلونة تشافي هرنانديز لمباراتين نتيجة طرده في المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد خيتافي، وفق ما أعلنت رابطة “لا ليغا” الأربعاء.

وطُرِد تشافي بسبب احتجاجاته في المباراة التي اكتفى فيها بطل الموسم الماضي بالتعادل السلبي على أرض خيتافي والتي شهدت في شوطها الأول طرد الجناح البرازيلي رافينيا أيضاً لاعتدائه على لاعب خصم.

وأكمل برشلونة الدقائق العشرين الأخيرة من اللقاء من دون مدربه بعد تركه المنطقة المخصصة له بجانب الملعب كي يحتج على القرارات التحكيمية أمام الحكم الرابع.

وأفاد الحكم سيزار سوتو غرادو في تقريره أنه حذر تشافي في وقت سابق من اللقاء قبل أن يقوم بطرده لكثرة احتجاجاته التي تواصلت أيضاً بعد المباراة في مؤتمره الصحافي.

وسيغيب تشافي ورافينيا عن مباراتي الأحد ضد قادش و27 الحالي على أرض فياريال.