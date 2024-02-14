الكشف عن موعد إقامة معرض تونس الدولي للكتاب

نجحت ضغوط النشطاء والجهات الثقافية الفاعلة في تونس إلى استصدار قرار بإقامة معرض تونس الدولي للكتاب في أبريل نيسان بعد أيام من إعلان تأجيله لأجل غير محدد هذا العام.

وكان من المقرر تنظيم الدورة الثامنة والثلاثين للمعرض في الفترة من 19 إلى 28 أبريل نيسان قبل أن تعلن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية يوم السبت تأجيله لموعد يحدد لاحقا بسبب ارتباط قصر المعارض بالكرم الذي يستضيف المعرض بحدث آخر يقام في ذات التوقيت.

وأثار التأجيل حفيظة الوسط الثقافي في تونس ودفع اتحاد الناشرين التونسيين ونقابة الكتبيين والموردين والموزعين لإصدار بيان مشترك يعبر عن الاستياء العميق من القرار وتعليق تمثيلهما في الهيئة المديرة للمعرض ولجانها ومقاطعة المشاركة في الدورة القادمة إذا تغير موعدها.

وفي رد فعل سريع، أصدرت وزارة الشؤون الثقافية بيانا اليوم الثلاثاء أعلنت فيه عودة المعرض إلى موعده المحدد سلفا في أبريل نيسان بناء على تعليمات رئاسية.

وقالت الوزارة في البيان “تقرر بتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 28 أبريل 2024 بقصر المعارض بالكرم كما كان مقررا من قبل”.

وترتبط معارض الكتاب العربية ذات الصفة الدولية بجدول إقليمي ينسقه سنويا اتحاد الناشرين العرب بالاتفاق مع الاتحادات المحلية المعنية تجنبا لتعارض التوقيتات وإتاحة الفاصل الزمني المناسب للناشرين لشحن ونقل الكتب من بلد إلى آخر.