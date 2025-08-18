الكويت تسحب جنسية كاتب ومنتج فني شهير

أسقطت الكويت جنسية الكاتب والمنتج الفني عيسى العلوي، مالك شركة “فروغي” للإنتاج الفني التي تعد ضمن أبرز شركات الإنتاج الفني، والسينمائي، والمسرحي في الخليج، وفقاً لمصادر لـ”العربية”.

إذ سحبت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أمس، جنسيته بجانب عدد من الشخصيات، ضمن بند الأعمال الجليلة، إذ وصل عددهم نحو 363 شخصاً، وممن يكون اكتسبها معهم عن طريق التبعية.

وبذلك، ينضم العلوي إلى قائمة المسحوبة جنسياتهم من الوسط الفني، إذ سحبت الكويت في وقت سابق الجنسية من الفنانة نوال، وداود حسين، وصاحب سحب جنسياتهم موجة تساؤلات لافتة على غرار: لماذا لم تؤخذ إسهاماتهم الفنية بعين الاعتبار؟

ليضع وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح جواباً وصفته أوساط كويتية بــ”الحازم”، إذ قال “ماذا قدموا للكويت؟”، موضحاً أن معظمهم يتمتعون بمزايا جنسيات أخرى، وهو الأمر المنافي للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية.

وأكد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أن ملفات الجنسية في البلاد كافة تخضع إلى إجراءات التدقيق، وسوف يجري التعامل معها بدقة وحزم، لافتاً إلى أن استمرار التنسيق مع الدول كشف العديد من المزورين، مشيراً إلى أنه جرى سحب نحو 50 ألف جنسية حتى هذه اللحظة.