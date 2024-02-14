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المؤشر نيكي الياباني يفتح على انخفاض 0.66%

منذ 3 دقائق
مؤشر نيكي

مؤشر نيكي

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انخفض المؤشر نيكي الياباني في بداية التداولات اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

ونزل نيكي 0.66% إلى 37712.87 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.54% إلى 2598.04 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشران 3.2 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول، “فتحت السوق على انخفاض لكن المؤشر نيكي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق”.

وأغلقت المؤشرات الأميركية على انخفاض خلال الليل وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السياسة النقدية وقلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

    المصدر :
  • رويترز

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