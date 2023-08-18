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المتألق المغربي "بونو" ينضم رسمياً إلى الهلال السعودي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2023 3:21 صباحًا
الحارس ياسين بونو

الحارس ياسين بونو

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أعلن نادي الهلال السعودي، الخميس، عن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي، ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني، ليكون لاعبا في صفوفه خلال الموسم الحالي 2023-2024.

ونشر حساب الهلال الرسمي على موقع “إكس” فيديو يُعلن فيه التعاقد مع بونو (32 عاما)، بعد يوم من ضمه النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة مدوية.

وبدأ الحارس الدولي مسيرته في صفوف الوداد، قبل أن ينتقل إلى إسبانيا وتحديدا إلى أتلتيكو مدريد في 2012، ليعود ويحرس عرين ريال سرقسطة بالإعارة ثم جيرونا وإشبيلية.

وساهم بونو بقوة في حصول “أسود الأطلس” على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بتصديات مذهلة، خاصة في ركلات الترجيح أمام المنتخب الإسباني في ثمن النهائي.

وفي جعبة صاحب الـ 55 مباراة دولية لقبين خلال مسيرته مع إشبيلية، حيث فاز بمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” عامي 2020 و2023.

ويأتي خبر التعاقد مع بونو بعد خسارته الكأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي الإنكليزي بركلات الترجيح 4-5 بعد تعادلهما 1-1، في مباراة تألق خلالها بين الخشبات الثلاث وحرم بطل الثلاثية من عدة أهداف محققة.

ويعتبر بونو من الحراس القلائل في العالم الذين زاروا الشباك، حيث سجل مع إشبيلية في مرمى ريال مايوركا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتبلغ القيمة السوقية للمغربي 12 مليون يورو حسب شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية.

وخاض بونو 319 مباراة في مشواره مع الأندية، وخرج بشباك نظيفة في 114 منها، وسكن مرماه 365 هدفا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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