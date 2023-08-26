المتحف البريطاني يحاول استرداد 2000 قطعة أثرية

قال جورج أوزبورن رئيس المتحف البريطاني السبت إن نحو ألفي قطعة أثرية من بينها مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة سُرقت من المتحف على مدى فترة طويلة من الزمن، لكن جهود الاسترداد جارية بالفعل.

وقال المتحف الأسبوع الماضي إن أحد الموظفين تم فصله بعد اكتشاف سرقة قطع من المخزن تعود إلى فترة تمتد من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى القرن التاسع عشر الميلادي.

المتحف من أشهر أماكن الجذب السياحي في لندن، وتشمل كنوزه حجر رشيد الأثري المصري الذي يحمل نقوشا بالهيروغليفية وكتابات قديمة أخرى.

وقال أوزبورن، وهو وزير مالية سابق، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية إن مقتنيات المتحف ليست مدرجة بالكامل في قوائم أو مسجلة بالشكل المناسب، وهو وضع ليس غريبا على المؤسسات الكبيرة التي جمعت مقتنياتها على مدى مئات السنين.

وأضاف أن هناك تحقيق بحث جنائي جاريا لمعرفة ما سُرق. وقال “نعتقد أن الأمر يتعلق بنحو ألفي قطعة… لكن يجب أن أقول إن هذا رقم مبدئي للغاية وما زلنا نبحث بنشاط”.

كما قال “بدأنا بالفعل في استعادة بعض المسروقات”، بدون ذكر أي تفاصيل حول ما تم استرداده أو كيفية الاسترداد.