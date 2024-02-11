الممثلة الأمريكية "سيجورني ويفر" تحصد جائزة جويا الدولية

حصدت الممثلة الأمريكية، سيجورني ويفر، أمس السبت 11 فبراير/شباط، بجائزة جويا الدولية تقديرا لما وصفتها أكاديمية الفيلم الإسبانية بأنها مسيرة مبهرة قدمت خلالها ويفر “شخصيات نسائية مستقلة ومعقدة وقوية”.

وويفر البالغة من العمر 74 عاما والشهيرة بأداء دور إلين ريبلي في سلسلة أفلام (إليان) هي ثالث فائزة بالجائزة الشرفية التي فازت بها منذ انطلاقها في 2022 كيت بلانشيت وجوليت بينوش.

وقالت ويفر أمام حضور يزخر بالنجوم في حفل توزيع جوائز جويا بمدينة بلد الوليد شمال غربي إسبانيا “أبحث دائما عن قصص عن النساء ولهن، لتذكيرنا… بمدى قوة النساء في جميع المجالات الإبداعية”.

وأشادت لجنة التحكيم ببراعة ويفر وجاذبيتها وموهبتها التي تجلت في أدوار جسدتها بأفلام درامية مثل دور عالمة الطبيعة ديان فوسي في فيلم (جوريلاز إن ذا ميست) “حيوانات غوريلا في الضباب” وأخرى كوميدية مثل دورها في فيلم (جوست باسترز) “صائدو الأشباح”.