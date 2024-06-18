الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الممثل البريطاني إيان ماكيلين يتعافى بعد سقوطه من على مسرح بلندن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2024 1:32 مساءً
الممثل البريطاني إيان ماكيلين

الممثل البريطاني إيان ماكيلين

A A A
طباعة المقال

قال متحدث باسم أحد مسارح لندن لبي.بي.سي اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، إن الممثل البريطاني إيان ماكيلين (85 عاما) يتعافى بعد نقله لأحد المستشفيات بعد سقوطه من على خشبة المسرح.

ويلعب ماكيلين دور جون فالستاف في مسرحية بلاير كينجز، وهي إنتاج مبني على مسرحية هنري الرابع الجزئين الأول والثاني لوليام شكسبير على خشبة أحد مسارح العاصمة.

وذكرت بي.بي.سي أنه في أحد مشاهد القتال خلال العرض مساء أمس الاثنين، فقد ماكيلين توازنه وسقط صارخا من مقدمة المسرح، بينما هرع الموظفون للمساعدة.

وألغى العرض وجرى نقل ماكيلين إلى المستشفى. وقال المتحدث باسم المسرح إن ماكيلين “بحالة معنوية جيدة” ومن المتوقع أن “يتعافى سريعا وبشكل كامل” وسيعود إلى المسرح غدا الأربعاء.

واشتهر ماكيلين بلعب دور الساحر جاندالف في فيلمي سيد الخواتم وذا هوبيت، كما لعب دور ماجنيتو في سلسلة أفلام رجال إكس.

وتعود مسيرة ماكيلين على خشبة المسرح إلى عام 1961، واشتهر بأدائه لريتشارد الثالث والملك لير وماكبث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

بسام كوسا
بسام كوسا يثير الجدل ويسخر من فيديو لممثلة سورية
جيل بايدن
جيل بايدن بعد إدانة هانتر: كان أسبوعاً صعباً لعائلتي
صورة من الفيديو ظلوا عالقين لمدة نصف ساعة تقريباً
فيديو مرعب.. 28 شخصاً عالقين في الهواء لمدة نصف ساعة

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
ريشار قيومجيان
قيومجيان: نحن ضد العدو الاسرائيلي وضد الحرب العبثية التي فتحها "حزب الله"