الممثل البريطاني إيان ماكيلين يتعافى بعد سقوطه من على مسرح بلندن

قال متحدث باسم أحد مسارح لندن لبي.بي.سي اليوم الثلاثاء 18 حزيران/يونيو 2024، إن الممثل البريطاني إيان ماكيلين (85 عاما) يتعافى بعد نقله لأحد المستشفيات بعد سقوطه من على خشبة المسرح.

ويلعب ماكيلين دور جون فالستاف في مسرحية بلاير كينجز، وهي إنتاج مبني على مسرحية هنري الرابع الجزئين الأول والثاني لوليام شكسبير على خشبة أحد مسارح العاصمة.

وذكرت بي.بي.سي أنه في أحد مشاهد القتال خلال العرض مساء أمس الاثنين، فقد ماكيلين توازنه وسقط صارخا من مقدمة المسرح، بينما هرع الموظفون للمساعدة.

وألغى العرض وجرى نقل ماكيلين إلى المستشفى. وقال المتحدث باسم المسرح إن ماكيلين “بحالة معنوية جيدة” ومن المتوقع أن “يتعافى سريعا وبشكل كامل” وسيعود إلى المسرح غدا الأربعاء.

واشتهر ماكيلين بلعب دور الساحر جاندالف في فيلمي سيد الخواتم وذا هوبيت، كما لعب دور ماجنيتو في سلسلة أفلام رجال إكس.

وتعود مسيرة ماكيلين على خشبة المسرح إلى عام 1961، واشتهر بأدائه لريتشارد الثالث والملك لير وماكبث.