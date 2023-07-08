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المنتخب الإنجليزي لما دون الـ21 يحرز لقب كأس أوروبا

منذ 44 دقيقة
المنتخب الإنكليزي لكرة القدم لما دون 21 عاما

المنتخب الإنكليزي لكرة القدم لما دون 21 عاما

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حقق المنتخب الإنكليزي لقب كأس أوروبا لكرة القدم لما دون 21 عاما، السبت، بفوز دراماتيكي على إسبانيا 1-0 التي أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء في مدينة باطومي في جورجيا.

أهدر قائد إسبانيا أبيل رويس ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد أن تصدى حارس مانشستر سيتي جيمس ترافورد للمحاولة قبل أن يُبعد أيضا متابعة من أيمار أوروس.

سجل كورتيس جونز لاعب ليفربول هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول (45+4).

وحققت إنكلترا لقبها الثالث في البطولة بعد 1982 و1984 من دون أن تستقبل شباكها أي هدف في المباريات الست جميعها.

وتمُر الكرة الإنكليزية اليافعة بفترة جيدة، إذ إنها أيضا حاملة لقب كأس أوروبا تحت 19 عاما وفازت بكأس العالم تحت 17 عاما وتحت 20 عاما في 2017.

وتملك إسبانيا إلى جانب إيطاليا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، آخرها عام 2019.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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