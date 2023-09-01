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المهاجم كولو مواني ينضم إلى باريس سان جيرمان

منذ 42 دقيقة
راندال كولو مواني

راندال كولو مواني

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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الجمعة 1-9-2023) تعاقده مع راندال كولو مواني مهاجم منتخب فرنسا من أينتراخت فرانكفورت لمدة خمس سنوات.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن قيمة الصفقة تبلغ 90 مليون يورو (96.96 مليون دولار).

وقال كولو مواني “من الرائع العودة إلى حيث بدأ كل شيء، جذبني مشروع النادي، والآن لا أطيق الانتظار للعمل واللعب أخيرا بألوان الفريق”.

وخاض كولو مواني 50 مباراة وسجل 26 هدفا في دوري الدرجة الأولى الألماني عقب انتقاله من نانت في يوليو تموز العام الماضي.

ولعب تسع مباريات دولية وسجل هدفا تحت قيادة مدرب المنتخب ديدييه ديشان الذي ضمه لتشكيلته لمواجهة أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 وألمانيا وديا هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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