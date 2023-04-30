النجمة يتوّج ببطولة كأس لبنان لكرة القدم

تمكن نادي النجمة من إحراز لقبه السابع في مسابقة كأس لبنان لكرة القدم، حارما العهد تحقيق “الدوليه” الرابعة في تاريخه.

وقد فرض الحارس الاحتياطي علي السبع الذي نزل في الدقيقة الاخيرة من مباراة النجمة والعهد لخوض ضربات الترجيح، نفسه بطلا للمباراة النهائية لكأس لبنان ال49 لكرة القدم، وقاد النجمة الى الاحتفاظ بلقبه بطلا للكأس على حساب العهد بطل الدوري، اذ صد ضربتي ترجيح لمحمد حيدر والاسكوتلندي لي اروين ليفوز النجمة 5 – 3، بعد التعادل سلبا في الوقت الاصلي 0 – 0، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية بعد ظهر اليوم.

وشهد الشوط الاول افضلية للعهد ترجمت بالوصول مرارا الى منطقة حارس النجمة علي حلال. وسجلت في هذا الشوط اربع فرص حقيقية، اولاها للنجمة عبد قاسم الزين الذي لعب الكرة أرضية بكعب قدمه ومرت قرب القائم الأيمن لمرمى الحارس مهدي خليل.

وفي الدقيقة 39 سدد ربيع عطايا الكرة من ضربة حرة من خارج المنطقة، واخرجها الحارس حلال الى ركنية قبل ان تجتاز المقص الايسر. ومن الركنية التي نفذها عطايا من اليسار، تطاول لي اروين برأسه للكرة وامسكها الحارس حلال على خط المرمى.

وبعدها بدقيقتين، في الدقيقة 41، سدد محمد حيدر من خارج المنطقة النجماوية كرة متوسطة الارتفاع، ابعدها الحارس حلال بالقبضتين.

وافتتح الاحتياطي علي الحاج الشوط الثاني بتسديد ارضية للعهد من داخل المنطقة امسكها الحارس حلال، اثر عرضية من حسين الزين من اليمين في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 79 سدد البرازيلي جيفينيو من خارج المنطقة كرة متوسطة الارتفاع، اخرجها الحارس خليل بقبضته اليسرى الى ركنية.

وفي ضربات الترجيح، تصدى الحارس الاحتياطي علي السبع لتسديدة محمد حيدر الاولى. وسجل جيفينيو بنجاح الى الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مهدي خليل.

ومجددا تصدى السبع للتسديدة العهداوية الثانية من نور منصور، الا ان الحكم الدولي محمد عيسى اعاد التسديدة لتحرك السبع قبل اوانه، فنجح منصور معادلا النتيجة 1 – 1. ومنح البرتغالي فيتور باراتا التقدم للنجمة 2 -1 من التسديدة الرابعة. وجاء الدور على جورج ملكي الذي شارك احتياطيا في الشوط الثاني فسجل خادعا السبع. وانبرى حسن كوراني للتسديدة الثالثة للنجمة فسجل بكل ثقة وهدوء. التسديدة الرابعة للعهد كانت من علي الحاج فسجل الى يسار السبع. بدوره مهدي الزين سجل التسديدة الرابعة للنجمة خادعا الحارس خليل.

التسديدة الخامسة للعهد كانت من لي اروين فأخفق امام السبع الذي تصدى لكرته بنجاح ليفوز النجمة 5 – 3.